نقل وملاحة

تفريغ 5850 طن رخام وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.
أماني العزازي 2:18 م, الجمعة, 4 ديسمبر 20 2:18 م, الجمعة, 4 ديسمبر 20

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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MILLAC التى ترفع علم جزر القمر، ويبلغ طولها 93 مترًا، والغاطس 7 أمتار؛ وذلك لتفريغ 5850 طن رخام بالميناء.

وسجل إجمالي حركة السفن، اليوم، 22 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

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وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتان.

وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن، من وإلى الميناء.

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بقلم أماني العزازي

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