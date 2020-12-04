تفريغ 5850 طن رخام وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MILLAC التى ترفع علم جزر القمر، ويبلغ طولها 93 مترًا، والغاطس 7 أمتار؛ وذلك لتفريغ 5850 طن رخام بالميناء.

وسجل إجمالي حركة السفن، اليوم، 22 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتان.

وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن، من وإلى الميناء.