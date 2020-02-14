نقل وملاحة

تفريغ 57 ألف طن قمح روسي وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات
أماني العزازي 6:28 م, الجمعة, 14 فبراير 20 6:28 م, الجمعة, 14 فبراير 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السفينة WADI AL KARNAK التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 مترا والغاطس 12 مترا وذلك لتفريغ 57 ألف طن قمح روسي بالميناء، تم استيراده عن طريق هيئة السلع التمونية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين .

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .

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بقلم أماني العزازي

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