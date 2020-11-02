نقل وملاحة

تفريغ 56450 طن قمح روسي وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

سفينة حاويات عابرة المجرى الملاحي للقناة
أماني العزازي 8:15 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 8:15 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة EMMAKESI والتى ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 225 مترًا، والغاطس 11.4 متر؛ وذلك لتفريغ 56450 طن قمح روسي بالميناء.

وذكرت هيئة موانئ بورسعيد أن إجمالي حركة السفن، اليوم، سجل 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

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وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة، ومغادرة 4 سفن حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

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بقلم أماني العزازي

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