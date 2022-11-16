تفريغ 5575 رأس ماشية حية وشحن 2280 طن زجاج من ميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة فقد استقبل السفينة “POLARIS 2” القادمة من كولومبيا والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 143مترا وغاطس 8 أمتار والحمولة الكلية 18361 طن وذلك لتفريغ 5575 رأس ماشية حية .

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة “RAPID” القادمة من تركيا و التى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 81 مترا والغاطس 6 متر وذلك لشحن 2280 طن زجاج إلى ألبانيا .

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين تمهيدا لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة وتسريع عمليات النقل مما يساهم فى وصول الماشية فى أقل سرعة زمنية إلى أماكن التخزين بأنحاء الجمهورية.