تفريغ 54 ألف طن ذرة بميناء الإسكندرية في 30 ساعة

للمرة الأولىمعتز محمود قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية، اليوم الاثنين، إن الميناء حقق رقماً قياسياً في معدلات الشحن والتفريغ النصف آلي.وأضاف الغندور، أنه تم تفريغ 54 ألف طن ذرة في 30 ساعة من علي متن السفينة "Ultra Lanigan" التي تراكت علي رصيف 94 / 1&n

للمرة الأولى



معتز محمود

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية، اليوم الاثنين، إن الميناء حقق رقماً قياسياً في معدلات الشحن والتفريغ النصف آلي.

وأضاف الغندور، أنه تم تفريغ 54 ألف طن ذرة في 30 ساعة من علي متن السفينة “Ultra Lanigan” التي تراكت علي رصيف 94 / 1 في الساعات الأولي من يوم 14 أكتوبر ليتم تفريغها بالكامل وتغادر الميناء والرصيف يوم 15 أكتوبر .

وأشار المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية، إلى أن قبطان السفينة قد قدم الشكر للمختصين بالميناء علي هذه المعدلات السريعة.

ومن ناحية أخري طالب اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء المختصين في الميناء بضرورة زيادة معدلات الشحن والتفريغ وتقليل مدة بقاء السفينة بالميناء ليظل ميناء الإسكندرية علي الخريطة التنافسية العالمية .