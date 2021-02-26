نقل وملاحة

تفريغ 4407 أطنان رخام بميناء غرب بورسعيد

: أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ARROW-S البالغ طولها 94 متراً بغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 4407 أطنان رخام بالميناء. وذكر البيان أن مينائي بورسعيد سجلا دخول وخروج 20 سفينة،…

أماني العزازي 2:41 م, الجمعة, 26 فبراير 21 2:41 م, الجمعة, 26 فبراير 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ARROW-S البالغ طولها 94 متراً بغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 4407 أطنان رخام بالميناء.

وذكر البيان أن مينائي بورسعيد سجلا دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن، بينما شهدت ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر استقبال 4 سفن حاويات وبضائع عامة .

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كما وصل ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

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بقلم أماني العزازي

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