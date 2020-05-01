تفريغ 4200 طن حديد وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة وتتواجد على الأرصفة سفينتان .

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة NORMAN التى ترفع علم البرتغال ويبلغ طولها 90 مترا والغاطس 6.4 متر وذلك لتفريغ 4200 طن حديد بالميناء .

وقالت هيئة موانئ بورسعيد إن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن و خروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن أخرى .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة وتتواجد على الأرصفة سفينتان .