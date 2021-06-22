تفريغ 3550 طن رخام بميناء غرب بورسعيد اليوم الثلاثاء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 متراً بغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3550 طن رخام بالميناء.

وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة و خروج سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.