نقل وملاحة

تفريغ 3550 طن رخام بميناء غرب بورسعيد اليوم الثلاثاء

دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن
أماني العزازي 11:14 ص, الثلاثاء, 22 يونيو 21 11:14 ص, الثلاثاء, 22 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 متراً بغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3550 طن رخام بالميناء.

وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

اقرأ أيضا  مستفيدة من حوافز قناة السويس.. 114 ناقلة غاز تحقق 27 مليون دولار

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة و خروج سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن  المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

أسامة ربيع يتفقد العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي لقناة السويس

نادية سلام 11:59 ص, الثلاثاء, 22 يونيو 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 22-6-2021

مدحت إسماعيل 12:10 ص, الثلاثاء, 22 يونيو 21

ميناء دمياط يستقبل 2350 طن خشب زان ويُصدر 3900 طن ملح

محمود محسن 10:04 م, الأثنين, 21 يونيو 21

السكك الحديدية: قطار بضائع حلوان اصطدم بـ2 مينى باص اعترضا مساره

مدحت إسماعيل 8:52 م, الأثنين, 21 يونيو 21

«الجمارك»: تأجيل تسجيل التوكيلات الملاحية على منصة «نافذة» لحين إشعار آخر (مستند)

السيد فؤاد 6:53 م, الأثنين, 21 يونيو 21

«نقل البرلمان» تمهل السكة الحديد أسبوعًا لإيفادها بنسخة من عقد «ابيلا مصر»

ياسمين فواز 2:44 م, الأثنين, 21 يونيو 21