تفريغ 3494 طن رخام وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM 1 التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 90 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3494 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.