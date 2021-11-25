نقل وملاحة

تفريغ 3494 طن رخام وتداول 16 سفينة في موانئ بورسعيد اليوم

يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن
أماني العزازي 12:37 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 12:37 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6 أمتار لتفريغ 3494 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد، دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات و متواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات. كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

اقرأ أيضا  موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة اليوم

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 25-11-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21

شركة القناة للرباط وأنوار السفن تحصل على درع ووسام التميز في الجودة

أماني العزازي 8:44 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

«نقل البرلمان» : الدولة تتحول للنقل النظيف والذكي ضمن إستراتيجيات الجمهورية الجديدة

ياسمين فواز 5:24 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

الغرف التجارية يوقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر لتمويل المشروعات متناهية الصغر

مدحت إسماعيل 4:35 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

قناة السويس: توفير التسهيلات اللازمة لإنجاح مشروع استزراع الأسماك مع شركة Sterner النرويجية

نادية سلام 2:27 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

موانئ البحر الأحمر تشهد تراكي 9 سفن اليوم

نادية سلام 1:44 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21