تفريغ 3494 طن رخام وتداول 16 سفينة في موانئ بورسعيد اليوم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6 أمتار لتفريغ 3494 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد، دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات و متواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات. كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.