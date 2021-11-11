نقل وملاحة

تفريغ 3460 طن رخام وتداول 25 سفينة في موانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن
أماني العزازي 1:28 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 1:28 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6 أمتار لتفريغ 3460 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

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بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين و من المنتظر دخول سفينتين، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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بقلم أماني العزازي

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