تفريغ 3429 طن رخام وتداول 29 سفينه بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM 1وجنسيتها سانت كيتس ويبلغ طولها 90 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3429 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 7 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول7 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.