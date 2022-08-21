تفريغ 3409 أطنان رخام وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM A وجنسيتها سانت كيتس، ويبلغ طولها 86 مترا والغاطس 7 أمتار لتفريغ 3409 أطنان رخام بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .

وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .