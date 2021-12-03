نقل وملاحة

تفريغ 297 سيارة و9 حفارات.. وتداول 16 سفينة بموانئ بورسعيد

موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتين.
أماني العزازي 2:59 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21 2:59 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SUN LIGHT ACE وجنسيتها بنما، ويبلغ طولها 192 مترًا، والغاطس 8.8 متر؛ وذلك لتفريغ 297 سيارة و9 حفارات بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتين.

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بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتيْ حاويات.

في هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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بقلم أماني العزازي

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