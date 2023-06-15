تفريغ 2554 طن رخام وشحن 3050 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة WIL BERG القادمة من تركيا لتفريغ 2554 طن رخام بالميناء .
كما استقبل الميناء السفينة ALSU القادمة من حوض البحر المتوسط وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.
ويشهد ميناء غرب بورسعيد خطة تطوير شاملة بدأت برصيف عباس وإقامة العديد من المشروعات البحرية.