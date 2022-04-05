أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ELEEN NEPTUNE والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 182 مترًا والغاطس 12.9 متر وذلك لتفريغ 2361 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .

تطوير ميناء العريش

وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية سيناء؛ تقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتطوير ميناء العريش والذي يستخدم في تصدير بضائع شمال سيناء من ملح وأسمنت ورمال، للأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية، لذا تجري أعمال التطوير للميناء من إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وطرق داخلية وزيادة الغاطس وكذلك مد حاجز الأمواج لاستقبال المزيد من السفن ولخدمة الأسواق الخارجية وتصدير المنتجات السيناوية.