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تفريغ 2220 طن رخام وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة

تفريغ 2220 طن رخام وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد
أماني العزازي

أماني العزازي

7:17 م, الخميس, 11 أغسطس 22

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM التي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 93 مترا والغاطس 5.5 متر وذلك لتفريغ 2220 طن رخام بالميناء .

وذكر البيان أن مؤانى بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

أماني العزازي

أماني العزازي

7:17 م, الخميس, 11 أغسطس 22