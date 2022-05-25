تفريغ 2134 طن رخام وتداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة WELLPAR وجنسيتها إنجلترا ويبلغ طولها 179 مترا، والغاطس 10.4 متر وذلك لتفريغ 2134 طن رخام بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتي حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة.. ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات .

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .