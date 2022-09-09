تفريغ 2123 طن رخام وتداول 33 سفينة بميناءي شرق وغرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، اليوم، استقبال ميناء غرب بورسعيد سفينة البضائع العامة IRAKLIS التى ترفع علم ليبريا، ويبلغ طولها 179 مترًا بغاطس 11 مترًا؛ وذلك لتفريغ 2123 طن رخام.

وأضاف البيان أن ميناءي شرق وغرب بورسعيد سجلا دخول وخروج 33 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن،

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتيْ حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

في هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.