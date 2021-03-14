نقل وملاحة

تفريغ 1800 طن مواسير بميناء غرب بورسعيد

شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن
أماني العزازي 4:00 م, الأحد, 14 مارس 21 4:00 م, الأحد, 14 مارس 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة HAYA وجنسيتها جزر القمر ويبلغ طولها 103 أمتار بغاطس 6.7 متر وذلك لتفريغ 1800 طن مواسير بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

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بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر استقبال سفينتين.

كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

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بقلم أماني العزازي

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