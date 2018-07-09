تفريغ 1773 طن حديد مواسير بموانئ بورسعيد لخدمة حقل ظهر

أمانى العزازي أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الاثنين، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم 33 سفينة. وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 6 سفن، بخلاف تواجد 2 سفينة على الأرصفة وانتظار دخول 3 سفن. في سياق متصل، سجل مينا

أمانى العزازي

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الاثنين، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم 33 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 6 سفن، بخلاف تواجد 2 سفينة على الأرصفة وانتظار دخول 3 سفن.

في سياق متصل، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن، وخروج 2 سفينة، وتواجد 2 سفينة على الأرصفة، وانتظار دخول 4 سفن.

كما سجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامة وهما:

1- PRINCESS ALLA وجنسيتها سيراليون والتى يبلغ طولها 95 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 5330 طن حديد بالميناء.

2- السفينة BBC EUROPE وجنسيتها انتجوا والتى يبلغ طولها 120 متر والغاطس 8 متر وذلك لتفريغ 1773 طن حديد مواسير تستخدم فى حقل ظهر للغاز الطبيعي .

بخلاف خروج 2 سفينة وتواجد 3 سفن على الأرصفة وانتظار دخول 1 سفينة.