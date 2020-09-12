تفريغ 1336 طن حديد وتدوال 23 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة LIFTER والتى ترفع علم أنتيغوا ويبلغ طولها 118م والغاطس 6.2 متر وذلك لتفريغ 1336 طن حديد بالميناء.

وأضافت أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت بلغت 23 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 3، ومتواجد علي الأرصفه 5 ومن المنتظر دخول 4 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة، ومغادرة سفينتين حاويات، ومتواجد علي الأرصفه سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة.

وتعد موانىء بورسعيد من أهم موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتقع ضمن الموانئ التابعة للمنطقة على المدخل الشمالي