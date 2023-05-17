تفريغ 1012 سيارة لذوى الهمم فى ميناء غرب بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة GMT ASTRO القادمة من سلوفينيا وعلى متنها 1012 سيارة لذوى الهمم من ماركات مختلفة بحمولة كلية 48017 طنا، حيث ستغادر الميناء فور الانتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى سنغافورة.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة والتخزين في الأماكن المخصصة لها تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وذكر البيان أن الميناء استقبل السفينة ZAMZAM A القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3500 طن رخام.

كما سجل الميناء دخول السفينة CETO القادمة من تركيا وذلك لشحن 5600 طن صودا كاوية.

وأضاف البيان أن الميناء قد انتهى من شحن السفينة ALSU بحمولة 3050 طن صودا كاوية.

وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .