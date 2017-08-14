تفريغ ٦٣٠٠ طن قمح روسي بموانئ بورسعيد

بورسعيد - أمانى العزازى: استقبلت موانئ بورسعيد، اليوم الإثنين، السفينة الروسية VLADAMIR ZAKHARENKO، التى يبلغ طولها 139 مترا، بعرض 16.9 متر، وغاطس 4.5 متر، وذلك لتفريغ 6300 طن قمح روسى بالميناء. فيما أكد بيان حركة السفن اليومي لموانئ بورسعيد تردد 26 سفينة، على غرب وشرق بورسعيد، وسجل ميناء ش



بورسعيد – أمانى العزازى:

استقبلت موانئ بورسعيد، اليوم الإثنين، السفينة الروسية VLADAMIR ZAKHARENKO، التى يبلغ طولها 139 مترا، بعرض 16.9 متر، وغاطس 4.5 متر، وذلك لتفريغ 6300 طن قمح روسى بالميناء.

فيما أكد بيان حركة السفن اليومي لموانئ بورسعيد تردد 26 سفينة، على غرب وشرق بورسعيد، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، و خروج 5 سفن بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ، ويوجد سفينتين على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين ومغادرة سفينتين، ويوجد على الرصيف سفينة واحدة، ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات، وسفينة بضائع عامة، ويوجد على الرصيف سفينتين.

