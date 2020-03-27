نقل وملاحة

تفريغ وشحن 6900 طن رخام و 1400 طن حديد وتداول 34 سفينة بموانئ بورسعيد

استقبل أيضا السفينة DAKOTA التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 120مترا والغاطس 4.4 متر وذلك لتفريغ 1400 طن حديد بالميناء.
أماني العزازي 1:59 م, الجمعة, 27 مارس 20 1:59 م, الجمعة, 27 مارس 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 5.5 متر وذلك لتفريغ 3400 طن رخام وكذا شحن 3500 طن رخام من الميناء .

كما استقبل أيضا السفينة DAKOTA التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 120مترا والغاطس 4.4 متر وذلك لتفريغ 1400 طن حديد بالميناء.

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 34 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل الميناء دخول سفينتي بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .

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بقلم أماني العزازي

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