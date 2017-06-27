تفجير إرهابي استهدف عائلات في مدينة ألعاب غربي العراق

سبوتنيك أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم الثلاثاء 27 يونيو، بوقوع اعتداء إرهابي في هجوم هو الثاني من نوعه يستهدف العائلات المحتفية بالعيد في مدينة ألعاب غربي البلاد. وقال مصدر، تحفَّظ في الكشف عن اسمه، إن القوات الأمنية نقلت الجرحى إلى مستشفى الفلوجة العام؛ لتلقّي العلاج. واستهدف

سبوتنيك

أفادت مراسلة “سبوتنيك” في العراق، مساء اليوم الثلاثاء 27 يونيو، بوقوع اعتداء إرهابي في هجوم هو الثاني من نوعه يستهدف العائلات المحتفية بالعيد في مدينة ألعاب غربي البلاد.





وقال مصدر، تحفَّظ في الكشف عن اسمه، إن القوات الأمنية نقلت الجرحى إلى مستشفى الفلوجة العام؛ لتلقّي العلاج.

واستهدف تفجير بدراجة نارية مفخَّخة، مساء أمس الإثنين، مدينة ألعاب في مدينة الفلوجة، 60 كم شمال غرب العاصمة بغداد، بمحافظة الأنبار، وأسفر عن ضحايا من المدنيين وعناصر الشرطة المحلية.

يُشار إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي خسر أغلب مناطق سيطرته بمحافظة الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربًا، بتقدم القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، وما تبقَّى له من سيطرة فيها فقط أقضية حدودية محاذية للأراضي السورية، وهي عانة وراوة والقائم.