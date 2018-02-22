تفاوت ملحوظ فى أسعار السلع الغذائية رغم قرار التدوين

❏ السلاسل الخاصة تنافس فى السكر ومنتجات الألبان...والحكومية تتصدى لها بالدواجن والأرز ❏ مجمعات الأهرام تعرض «الدجاج المجمد» بين «17-15» جنيها ❏ شركات الزيوت والبقوليات دونت الثمن المقترح للمستهلك على عبوات 2018 ❏ مسئول بيع: المنتجون يبالغون فى التسعير ومحال الحكومة تبيع بأقل

❏ السلاسل الخاصة تنافس فى السكر ومنتجات الألبان…والحكومية تتصدى لها بالدواجن والأرز

❏ مجمعات الأهرام تعرض «الدجاج المجمد» بين «17-15» جنيها

❏ شركات الزيوت والبقوليات دونت الثمن المقترح للمستهلك على عبوات 2018

❏ مسئول بيع: المنتجون يبالغون فى التسعير ومحال الحكومة تبيع بأقل منه

❏ يمن الحماقي: لا بد من دراسات لتقييم المتغيرات ورصد خطر الاحتكارات

❏ مصدر بالسلاسل: ملتزمون بقرار «مصيلحى» ولم نستقبل حملات رقابية جديدة

❏ مصدر بالقابضة: «التموين» لن تعدل عن قرار 330.. ومستمرون فى المراقبة

دعاء حسنى ـ محمد مجدى

تفاوتت أسعار مجموعة من السلع الغذائية من السلع الأساسية، بعد مرور أكثر من شهر على المهلة الممنوحة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطبيق قرار 330 لعام 2017، لمنافذ البيع للالتزام بالإعلان عن سعر البيع للمستهلك.

ترصد جولة لـ«المال» الوضع فى الأسواق، فى عدد من السلاسل التجارية، لوحظ خلالها تفاوت أسعار 5 سلع غذائية يصنف أغلبها سلع أساسية للمستهلك، بين سلاسل تجارية خاصة، وأخرى تابعة للحكومة.

شملت السلع الأرز، والسكر، والزيوت، والدواجن المجمدة، ومنتجات الألبان، شملت الجولة سلاسل ألفا، وكازيون، ومجمع الأهرام الاستهلاكي.

وتراوحت أسعار الأرز فى السلاسل الخاصة كازيون بين 9 جنيهات للكيلو، وبلغ بين 9.75 و10 جنيهات فى سلسة ألفا، وفى مجمع الأهرام الاستهلاكى بين 7.5 إلى 9.5 جنيه للكيلو.

نافست سلسلة كازيون المجمعات الاستهلاكية الحكومية، فى أنواع السكر الذى عرضته بسعر 7.75 جنيه للكيلو «سكر الوليلى»، مقابل سعره البالغ 9 جنيهات فى مجمع الأهرام الاستهلاكى، و10 جنيهات فى ألفا ماركت.

كما نافست كازيون فى سعر منتجات الألبان، بلغ سعر الجبنة مثلثات، 8 قطع لصنف لافاش كيرى 11.30 جنيه فى أفرعها دون عروض، مقابل 11.25 جنيها للعبوة 8 قطع فى الأهرام للمجمعات الاستهلاكية وألفا ماركت.

سجلت الدواجن المجمدة «1 كيلو» فارق كبير فى السلاسل التجارية الخاصة كألفا ماركت، بلغت 39.90 جنيه، شهدت خصومات لتصل إلى 25 جنيهاً ليبلغ الفارق 8 جنيهات عن سعر بيعها فى المجمعات الاستهلاكية، الذى بلغ 17 جنيهاً لذات الصنف «لى بون البرازيلية»، وبلغ الفارق قرابة 16 جنيهاً للكيلو فى سلسة كازيون التى تبيعه بسعر 33 جنيها للكيلو لصنف «سيارا».

لاحظت «المال» خلال الجولة، أن الاختلاف بين الدواجن البرازيلية «لى بون»، التى تطرح فى المجمعات الاستهلاكية مستوردة لصالح وزارة التموين تنتهى صلاحيتها فبراير الجارى، ومثيلاتها فى السلاسل التجارية الخاصة لا تزال ممتدة.

قال أحمد عبد الواحد، مسئول بيع بأحد أفرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أغلب الشركات الصناعات الغذائية، لجأت إلى تدوين سعر البيع على عبوات إنتاجها مثل شركات الزيوت أرما، والأصيل وحلوة، فضلا عن شركات المنتجة للبقوليات كالعدس كشركة السوهاجى، من إنتاجها الجديد للعام الجاري.

تابع، أن منافذ الأهرام تبيع بسعر بيع أقل من المدون من الشركة، فسعر العدس السوهاجى على سبيل المثال 21 جنيها للعبوة 500 جرام، وتبيعه السلسة 13.35 جنيه، بفارق السعر 7.65 جنيه، عن المدون من المنتج، لافتاً إلى أن السلسة تسعى لتقليل هامش الربح، مقارنة بسعر بيع المنتج فى السلاسل الخاصة.

أكد أن الفرع ملتزم بتوضيح سعر البيع للمستهلك، وفقا لقرار وزير التموين الملزم لمنافذ البيع بالإعلان عن سعر بيع السلع للمستهلك.

بينما كشف مصدر مسئول بإحدى السلاسل التجارية الخاصة، عن أن السلسلة لم تشهد أى حملات جديدة عقب الحملات التى قام بها مفتشى التموين الشهر الماضي.

أوضح أن التموين أعلنت عن مهلة حتى آخر شهر يناير ثم نهاية فبراير، لكن السلاسل التجارية ملتزمة بتسعير السلع للمستهلك، والإعلان عن أسعار السلع حتى قبل صدور القرار.

أشار المصدر، إلى أن تخبط فى تطبيق الحملات الرقابية للقرار فى بداية تنفيذه الشهر الماضى، لكن الحملات لم تتكرر، كما كشفت الاجتماعات التى عقدت بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن الإعلان عن سعر البيع للمستهلك من منافذ البيع استرشادى للمستهلك.

أرجع مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تفاوت أسعار السلع الغذائية بين المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية الكبرى، يعود لهامش الربح الضئيل للمجمعات.

قال المصدر لـ«المال»، إن الدعم الحكومى للدواجن المجمدة البرازيلية يجعل المنافذ الحكومية تعرضها بسعر 17 جنيهاً للكيلو، مقابل سعر بيعها فى السلاسل 25 جنيهاً، بدلاً من 40 جنيهاً، مرجعاً التفاوت فى سعر نفس المنتج بين السلاسل الخاصة والحكومية، لإعفاء الشحنات الحكومية المستوردة من الجمارك لصالح المجمعات الحكومية، وطرحها للمواطنين دون هامش ربح يذكر.

أضاف المصدر: «الزيوت على سبيل المثال؛ يوجد زيت خليط عبوة 800 جرام مقابل 14 جنيهاً، وزيت عباد شمس وزن 1 لتر 20 جنيهاً فى المجمعات الاستهلاكية».

يشار إلى أن هناك 3 مجمعات استهلاكية الأهرام، النيل، الإسكندرية، بعدد فروع يصل إلى 1500، وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، لديها أفرع استهلاكية بعدد 1500 فرع على مستوى الجمهورية.

أوضح المصدر، أن قرار 330 الخاص بتدوين أسعار السلع، لن تعدل الوزارة عنه، ومستمرة فى مراقبة المحال والسلاسل التجارية الكبرى، ومنافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، للتأكد من تدوين سعر كل سلعة فى مكان واضح للمستهلكين.

توضح يمن الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، أن صدور قرار وزير التموين بإلزام منافذ البيع بالإعلان عن سعر البيع للمستهلك غير كاف، لضبط مستويات الأسعار فى الأسواق، إلا حال تفعيله.

أضافت، أنه لا بد من إجراء الحكومة لدراسات لتقييم التغيرات المؤثرة على مستويات الأسعار فى السوق، لا سيما أنه بالملاحظة العامة، حتى قبل تطبيق القرار، فإن معظم السوبر ماركت والسلاسل التجارية كانت تدون أسعار السلع، وكان هناك توافر فى معروضها.

أشارت إلى أنه لا بد من وضع آليات ملزمة لمنافذ البيع بكتابة السعر على السلع، واكتشاف أى تغيرات تطرأ عليه، والكشف عن أى تعديل له بسهولة من الحملات الرقابية.

أوضحت، أنه فى بداية تطبيق القرار، فإن حملات رقابية من جهاز حماية المستهلك والتموين، بدأت الرقابة على الأسواق، لكن هل استمرت تلك الحملات بصورة كافية تغطى الرقابة على السوق ككل؟

أضافت أن القرار إذا طبق بآلية صحيحة، فإنه كان من الممكن أن يكشف عن الاحتكارات على بعض السلع بالأسواق، لا سيما أن الاحتكار هو أكبر خطر يهدد الأسواق.



