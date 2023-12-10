تفاوت الإقبال للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة مطروح

تفاوتت حركة الإقبال على الإدلاء فى الأصوات من المواطنين فى محافظة مطروح في صناديق الاقتراع في الساعات الأولى من استحقاق الانتخابات الرئاسية 2024، والتى بدأت اليوم وتستمر على مدار 3 أيام بنحو 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة التوافد لمواطنين وأصطفافهم فى الطوابير أمام بعض اللجان بمراكز ومدن محافظة مطروح وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم. في صناديق الاقتراع في الساعات الاولى من العرس الانتخابي الانتخابات الرئاسية 2024 منذ بدء فتح اللجان الانتخابية في اليوم الأول فى صورة مشرفة تعكس وعى أبناء محافظة مطروح حراس البوابة الغربية، داعياً جميع المواطنين النزول للمشاركة وممارسة حقهم الدستوري في صياغة مستقبل مصر .

كما اطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على بدء فتح اللجان الانتخابية في كافة المقرات والمراكز على مستوى المحافظة من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وتابع انتظام سير العملية الانتخابية وفتح الأبواب لاستقبال الناخبين وبدء التصويت خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية دون رصد شكاوى او معوقات.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية و اعتبار ذلك واجب وطنى للحفاظ على الوطن لاستكمال مسيرة البناء و التنمية وإرسال رسالة للعالم بأكمله بمدى وعى المصريين بحقوقه الدستورية.

وشهدت اللجان بمختلف مدن ومراكز المحافظة منذ بداية عملية صباح اليوم . اقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم