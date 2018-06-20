تفاوت أسعار الوحدات المصيفية في عام 2018

سحر نصر تبدأ الأسر المصرية رحلة البحث عن كيفية قضاء صيف 2018، فنرى إقبالا كبيرا هذا الموسم من قبل المصيفين على المصايف والقرى السياحية، بالرغم من تزامنها مع امتحانات الثانوية العامة إلا أن معظم الأسر المصرية مازالت تحافط على عادتها في الاستمتاع بأجواء الصيف في المصايف المختلفة. قال عيد فرج

سحر نصر



تبدأ الأسر المصرية رحلة البحث عن كيفية قضاء صيف 2018، فنرى إقبالا كبيرا هذا الموسم من قبل المصيفين على المصايف والقرى السياحية، بالرغم من تزامنها مع امتحانات الثانوية العامة إلا أن معظم الأسر المصرية مازالت تحافط على عادتها في الاستمتاع بأجواء الصيف في المصايف المختلفة.

قال عيد فرج أحد وسطاء العقارات في منطقة الساحل الشمالي إن أسعار الوحدات المصيفية التمليك في الساحل الشمالي تبدأ من 500 ألف جنيه بقرى التجاريين والمحامين والروضة حتى 20 مليون جنيه بقرى أخرى.



وأضاف فرج أن قرى مارينا ومراسي وسندا تسجل أعلى معدل للأسعار لتبدأ الأسعار من 20 مليون جنيه حتى 50 مليون جنيه، كما تتفاوت الأسعار تبعا للموقع الجغرافي ومساحة الوحدات المصيفية ورغبة كل مشتري، مشيرًا إلى أن الأسعار قد شهدت إرتفاعًا كبيرًا عن العام الماضي.



وحول أسعار الإيجار قال فرج ،إن الإيجار يختلف من منطقة لأخرى لتبدأ الأسعار من 700 جنيه وحتي 1000 جنيه في اليوم بالنسبه للوحدات التي تطل علي البحر.



يذكر أن الساحل الشمالي هو الشريط الواقع في أقصى شمال مصر والممتد على مسافة 1050 كم من مدينة رفح في شرق مصر إلى السلوم في أقصى

غرب مصر على الحدود الليبية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويتميز بمياهه الزرقاء ورماله الذهبية الناعمة.



وقال عمار مصطفي، أحد وسطاء العقارات في مدينة دهب، إن أسعار الوحدات المصيفية الإيجار في دهب تبدأ من 700 جنيه للإستديو حتي 1400جنيه في الليلة ، وتبدأ أسعار شقه البحر غرفة واحدة من 1200جنيه في الليلة في الأيام العادية و 1500جنية في موسم الصيف والأجازات السنوية.



وأضاف مصطفي أن منطقه العسلة والتي تبعد عشر دقائق من light house تعتبر من الاماكن الأعلى سعرا حيث تبدأ الأسعار فيها من 1500جنيه فى الليلة.

وأوضح مصطفى أن أسعار الوحدات تختلف طبعا لعدد من المتغيرات أهمها الموقع والفرش ومدى قربها من البحر، ومستوى الخدمة.



كما تقدم عدد من الفنادق للمصيفين فى صيف 2018



إقامة 4 أيام 3 ليالي في ” فطار وعشاء “Open Buffet” او “All Inclusive”، الفرد في الغرفة المزدوجة ، “فطار وعشاء Half-board” 2200 جنيه ، الفرد في الغرفة المزدوجة 2400 جنيه.

إقامة 4 أيام 3 ليالي في، فطار وعشاء “Open Buffet” ، الفرد في الغرفة المزدوجة .



إقامة 4 ايام 3 ليالي في ” فطار وعشاء “Open Buffet” ،الفرد في الغرف المزدوجة 1150 جنيه.



وقال المهندس محمد حمزة رئيس شركة إقليم الشرق للإستثمار العقاري والتي تعمل بمنطقة رأس البر إن أسعار الوحدات المصيفية التمليك في رأس البر تتراوح بين 1,5 مليون جنيه حتى 2,5مليون جنيه وذلك بالنسبة للوحدات التي تقع صف أول على البحر إذ تسجل منطقه اللسان أعلى سعر للوحدة العقارية بالمنطقة، بينما يبلغ أقل سعر للوحدة في شارع 25 حيث يبلغ سعرها حوالي 1,5 مليون جنيه للوحدة، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعًا كبيرًا عن العام الماضي.



وحول أسعار الإيجار فى مدينة راس البر ،أوضح حمزة ،أن الإيجار يختلف من منطقة لأخرى فى المدينة، وحسب مساحة الشقة، يتراوح من 1500 جنيه وحتي 2000 جنيه.



وأكد رئيس الشركة أن مدينة رأس البر تشهد إقبال مستمر علي مدار العام من قبل المصيفين ،وخاصة موسم الصيف ، كما أن المدينة تشهد عمليات تجديد مستمره لتليق بمستوى خدمة المواطن.



وأضاف حمزة أن مدينة رأس البر مازالت تحتفظ برونقها وجاذبيتها الخاصة لم تتمتع به من مناظر طبيعية فريدة من نوعها إذ يلتقي عند قمته مياه المتوسط المالحة بمياه نهر النيل العذب بالإضافة إلى أنها تمثل في تكوينها شبه جزيرة.

قال شكري أبوالعنيين، مدير شركة المهندس جروب للاستثمار العقاري إحدى الشركات العاملة بدمياط الجديدة، إن أسعار الوحدات المصيفية التمليك في منطقة الحي الاول والثاني تتراوح بين 1,5مليون جنيه حتى 3 مليون جنيه تقريبا حتى مساحة 225مترا مربعا.



وأضاف أبو العنين أن أسعار وحدات التمليك في الحى الثالث والرابع والخامس تبلغ 750 ألف جنيه والتي تصل مساحاتها إلى 140متر مربع مع وجود أنظمة عدة للتقسيط في المدينة.



وحول أسعار الإيجار في محافظة دمياط الجديدة ،أوضح شكري أن الإيجار يختلف من منطقة لأخرى فى المدينة، وحسب مساحة الشقة، حيث يتراوح في الحي الأول والثاني بين 1500 جنيه حتى 5000 جنيه شهريا حسب مستوى التشطيب والمساحة.



وأضاف شكري، أن منطقة الشاليهات والتي تطل علي البحر مباشرة تشهد إقبالا مستمرا طوال العام من قبل المصيفين، حيث تتراوح أسعار الوحدات المصيفية بالنسبة للإيحار اليومي بها بين 2000 جنيه حتى 2500 تقريبا، وأسعار إيجار الشقق بأماكن مختلفة بها تختلف ما بين 300 جنيه، و400 جنيه.



نجد أن أسعار مصايف دهب والساحل تشهد ارتفاعا كبيرا عن العام السابق، بينما تنخفض أسعار مصايف رأس البر ودمياط الجديدة بالمقارنة معهم، لنقف أمام أسعار متفاوتة من مكان لمكان، ولكن تتفق جميعها أنها مقصد المصيفين لقضاء إجازات العيد والصيف.