تفاوت أداء بورصات الخليج رغم ارتفاع أسعار النفط

اغلقت مؤشرات أسواق الأسهم في الخليج على تباين مع قلق المستثمرين من مستجدات اقتصادية عالمية ومحلية وبعد تقارير كشفت ضعف أرباح الشركات مما أثر على المعنويات.

وقال فادي رياض، كبير محللي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابكس دوت كوم إن سوق الأسهم في أبوظبي تعرضت لضغوط مع استمرار انشغال المتعاملين بالتفكير فيما إن كانوا سيحققون مكاسب بعد التعافي المتواضع في أبريل.

وأضاف: “بينما تركت المحفزات المحدودة السوق دون دعم واضح، ربما يساعد التعافي القوي في أسعار النفط في الحد من الخسائر، بل وفي دفع السوق إلى اتجاه إيجابي”.

وارتفعت أسعار النفط، المحفز للأسواق المالية الخليجية، 3% تقريبا، مع تلاشي مخاوف الركود في الولايات المتحدة وتبنى متعاملين وجهة نظر مفادها أن انخفاض أسعار النفط الخام كان مبالغا فيه بعد خسائر لثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.