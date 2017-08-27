تفاهمات مصرية ألمانية بشأن نهر النيل والهجرة غير الشرعية

خاص أجرت مصر وألمانيا، اليوم الأحد، تفاهمات حول قضيتي الحقوق المائية المصرية، والهجرة غير الشرعية. جاء ذلك وفق مؤتمر صحفي ببرلين عقب مباحثات أجراها وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الألمانية مع نظيره الألماني زيجمار جابرييلوفي تغريدة بحسابه الرسمي، عبر "تويتر"، قال المستشار أحمد أب

خاص

أجرت مصر وألمانيا، اليوم الأحد، تفاهمات حول قضيتي الحقوق المائية المصرية، والهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك وفق مؤتمر صحفي ببرلين عقب مباحثات أجراها وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الألمانية مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل

وفي تغريدة بحسابه الرسمي، عبر “تويتر”، قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية إن “وزير خارجية ألمانيا خلال المؤتمر الصحفي مع سامح شكري قال لابد من موافقة مصر علي أية مشروعات علي نهر النيل، ونهر النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية أن “زيارة الوزير شكري شهدت التوقيع علي ورقة العناصر المشتركة للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال الهجرة”.

ووقع على ورقة العناصر المشتركة، عن الجانب المصري السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا وعن الجانب الألماني السفير فيليب أكرمان مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط، في حضور وزيري خارجية البلدين، وفق أبوزيد.

وأضاف أن “الورقة تؤكد علي أهمية التعاون مع ألمانيا لإيجاد حلول تحقق مصلحة البلدين في إطار من الشراكة واحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين بما يتسق مع القانون الدولي، وفي إطار منظور شامل للتعامل مع ملف الهجرة يشمل معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي وعدم قصر التعامل معها علي المنظور الأمني”.

وأضاف بيان الخارجية المصرية، أن مباحثات الوزيرين تطرقت الي مختلف جوانب التعاون بين البلدين، بالإضافة إلي الشأن الإقليمي، حيث اهتم الوزير الألماني بالاستماع إلي تقييم وزير خارجية مصر لتطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، وكذلك التعرف علي الجهود المصرية لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتناولت مباحثات وزيري خارجية مصر وألمانيا “التنسيق في المحافل الدولية المختلفة، وترشيح الوزير مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو علي ضوء عضوية المانيا في المجلس التنفيذي لليونسكو”.

كما تناولت المباحثات “تطورات أزمة قطر، حيث استعرض وزير الخارجية موقف مصر والرباعي العربي بشأن الأزمة”، مؤكدا “ضرورة التزام قطر بتنفيذ المطالَب الخاصة بوقف دعمها الارهاب وتدخلها السلبي في الشئون الداخلية للدول الأربع”.