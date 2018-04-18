تفاقم خسائر 6 هيئات اقتصادية.. أبرزها المحطات النووية

أحمد شوقي:يتوقع أن تتفاقم خسائر 6 هيئات اقتصادية خلال العام المالي المقبل 2018/ 2019؛ وفق مشروع الموازنة العامة للدولة. وتتمثل هذه الهيئات في: الهيئة الزراعية المصرية، وهيئة تنفييذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة النقل العام بالقاهرة، والهيئ

أحمد شوقي:

يتوقع أن تتفاقم خسائر 6 هيئات اقتصادية خلال العام المالي المقبل 2018/ 2019؛ وفق مشروع الموازنة العامة للدولة. وتتمثل هذه الهيئات في: الهيئة الزراعية المصرية، وهيئة تنفييذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة النقل العام بالقاهرة، والهيئة الوطينة للإعلام، والمتحف المصري الكبير.

ووفق مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل؛ يتوقع أن تصل خسائر الهيئة الزراعية المصرية إلى 30.4 مليون جنيه مقابل نحو 26 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري. والجدير بالذكر أن خسائر الهيئة قد بلغت 30.4 مليون جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017، و21.8 مليون جنيه خلال 2015/ 2016، و21.6 مليون جنيه في 2014/ 2015.

أما هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء؛ فقد تفاقمت خسائرها المرتقبة في مشروع الموازنة الجديدة لتصل إلى 43.3 مليون جنيه مقابل 30 مليون جنيه في موازنة العام الجاري. وبلغت خسائر الهيئة 32.5 مليون جنيه خلال 2016/ 2017، و32.3 مليون جنيه في العام المالي السابق له، و30.1 مليون جنيه في العام المالي 2014/ 2015.

وكذلك سجلت هيئة المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية زيادة كبيرة في الخسائر المتوقعة عن العام المالي المقبل لتصل إلى 187 مليون جنيه مقابل 41.4 مليون في خطة العام المالي الجاري. وقد سجلت خسائر الهيئة خلال العام المالي 2016/ 2017 نحو 29.9 مليون جنيه، فيما بلغت خسائرها خلال العام المالي السابق له نحو 31.2 مليون جنيه، كما سجلت الهيئة خسائر وصلت إلى 27.8 مليون جنيه خلال 2014/ 2015.

أما هيئة النقل العام بالقاهرة فقد سجلت زيادة محدودة بقيمة 700 ألف جنيه لتصل 260.7 مليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل؛ مقابل 260 ألف خلال موازنة العام الجاري. وقد بلغت خسائر الهيئة خلال العام المالي 2016/ 2017 نحو 289.4 مليون جنيه، مقابل 391.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له، و540.1 مليون جنيه في العام المالي 2014/ 2015.

وبلغت الخسائر المتوقعة للهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالي 2018/ 2019 نحو 6.7 مليون جنيه مرتفعة من 5.9 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري، و5.4 مليون جنيه خسائر تم تحقيقها فعلًا خلال العام المالي السابق. وقد وصلت خسائر العام المالي 2015/ 2016 إلى 4.6 مليون جنيه مقابل 4.5 مليون جنيه في 2014/ 2015.

وتبلغ الخسائر المرتقبة للمتحف المصري الكبير عن العام المالي المقبل 35 مليون جنيه مقابل مليون جنيه فقط خلال العام الجاري.