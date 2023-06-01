تفاقم خسائر جنوب الوادي للأسمنت 18.7% خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت نتائج الأعمال والقوائم المالية عن الربع الأول من العام الجاري 2023.

وتضمنت القوائم المالية لشركة جنوب الوادي للأسمنت تفاقم صافي خسائر الشركة بنحو 18.7%، لتسجل 37.05 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 31.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفعت ايرادات جنوب الوادي للأسمنت بنحو 64%، لتسجل 338.32 مليون جنيه خلال الثلاث أشهر الأولي من العام الحالي ، مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 206.32 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وتكبدت جنوب الوادي للأسمنت خسائر فروق تقيم عملات بنحو 73.7 مليون جنيه خلال 3 أشهر ، مقابل 4.03 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

جدير بالذكر أن شركة جنوب الوادي للأسمنت، تمكنت خلال 2022، من تقليص صافي خسائرها بنسبة 18.2%، لتسجل 208.74 مليون جنيه مقابل 255.45 مليون جنيه خلال عام 2021.