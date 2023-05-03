تفاقم خسائر «بلتون المالية» بما يزيد عن 58% إلى 268.9 مليون جنيه خلال 2022

اعتمد مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام 2022.

وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة تفاقم صافي الخسائر بما يزيد عن 58% ، خلال عام 2022.

وتكبدت بلتون، صافي خسائر بقيمة 268.97 مليون جنيه، وذلك مقابل صافي خسائر بقيمة 169.76 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات بلتون المالية القابضة بنحو 4.5%، خلال 2022، لتسجل 367.43 مليون جنيه، مقابل 351.68 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة بلتون تكبدها خسائر بقيمة 177.53 مليون جنيه في عام 2022، مقابل صافي خسائر بقيمة 66.33 مليون جنيه خلال عام 2021.