تفاقم أوضاع سوق العمل الأمريكية في الربع الثاني

شهدت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة صعودا قويا في الربع الثاني من العام الجاري، حيث زاد تأزم سوق العمل نمو الأجور، الأمر الذي قد يذكي ارتفاع التضخم ويعطي دافعا إضافيا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات أخرى منفصلة تسارع إنفاق المستهلكين في يونيو، رغم أن هذا الارتفاع مرتبط بزيادة سعر البنزين بجانب مجموعة من السلع والخدمات الأخرى، مع صعود الأسعار الشهرية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2005، وساهم ارتفاع التضخم في انكماش الاقتصاد 1.3% في النصف الأول من هذا العام، مما يجعله على شفا الركود.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر تكلفة التوظيف ارتفع 1.3% في الربع الأخير بعد تسارعه بنسبة 1.4% في الفترة من يناير إلى مارس، وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر 1.2%.

وارتفعت تكاليف العمالة 5.1% على أساس سنوي بعدما زادت 4.5% في الربع الأول، ومع ذلك تسبب التضخم في تآكل المكاسب.

وانخفضت تكاليف العمالة المعدلة حسب التضخم 3.6 بالمئة على أساس سنوي.

ويعد صنًاع السياسات والخبراء الاقتصاديون مؤشر تكلفة التوظيف كأحد أفضل المقاييس لمدى تراخي سوق العمل وللتنبؤ بالتضخم الأساسي.

وكان ارتفاع تكاليف العمالة مدفوعا بشكل كبير بمكاسب قوية للأجور وقفزت الأجور والرواتب 1.4% بعد ارتفاعها 1.2% في الربع الأول وصعدت أيضا 5.3% على أساس سنوي.