ثقافة وفنون

تفاعل رواد «تويتر» مع الحلقة 10 من مسلسل الاختيار 2 (صور)

كانت التغريدات كلها متفاعلة بشدة مع الممثلين بالحلقة
سلوى عثمان 2:09 ص, الجمعة, 23 أبريل 21 2:09 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 كانت أحداثه سببا في جعل رواد موقع التغريدات العالمي تويتر يغردون مئات التغريدات خلال الساعات الماضية وأصبح اسم المسلسل تريند على الموقع في مصر، وهي الحلقة التي كان نصفها الأول تفاصيل جنازة المقدم محمد مبروك (إياد نصار) والعزاء الذي كان في مسجد الشرطة، وأيضا حالة زوجته ( بشري ) بعد استشهاد زوجها بهذه الطريقة الوحشية.

 والنصف الثاني مداهمة قوات الشرطة لمنزل أحد القتلة والذي قام بقتل شهيد آخر وهو النقيب أحمد سمير، ومعرفة ضباط جهاز أمن الدولة أن الضابط زكريا ( كريم عبد العزيز ) هو الضابط المستهدف الجديد من قبل تنظيم بيت المقدس .

اقرأ أيضا  العنف الأسري في مسلسلات رمضان بين التأييد والهجوم

كانت التغريدات كلها متفاعلة بشدة مع تمثيل الممثلين بالحلقة، ومدافعين عن ضباط الشرطة المصريين، ومعبرين عن وجعهم مما شاهدوه في هذه الحلقة ومنها تأثر يوسف ( أحمد مكي ) عند سماع خبر استشهاد مبروك، ولحظة استشهاد النقيب أحمد سمير وهو يحاول ضبط من قتل زميله.

كما قام رجل الأعمال المصري نجيب سويرس بالتغريد على هذا الهاشتاج وقال حلقة الاختيار النهارده قلبت علينا المواجع.

مسلسل الاختيار 2 يعرض في الأوقات التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

اقرأ أيضا  موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 8.. جلال يحاول معرفة لغز حادث ابنته وبلطجي يهددها في المستشفى

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر ، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب .

كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب .

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة .

اقرأ أيضا  مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 10.. كيف يتصرف حازم بعد ذهاب أمينة له فى المنزل ؟

أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم سلوى عثمان

ملف الكاتب سلوى عثمان

اقرأ أيضاً

ياسمين عبد العزيز تريند على «تويتر» بعد عرض الحلقة 10 من مسلسل اللي مالوش كبير

سلوى عثمان 1:57 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10.. زكريا الهدف الجديد لتنظيم بيت المقدس (فيديو)

سلوى عثمان 1:51 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 10 غزل تعود لتيمور رغم رفض الخديوي (فيديو)

سلوى عثمان 12:54 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

استمرار فعاليات ليالي رمضان الثقافية بمطروح

معتز محمود 12:29 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

مسلسل عمرو دياب.. حقيقة توقف «أبيض ولا أسود» إنتاج العدل جروب (فيديو)

سلوى عثمان 11:08 م, الخميس, 22 أبريل 21

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 10 .. عساف يقابل غفران في منزل خالته (فيديو)

سلوى عثمان 10:42 م, الخميس, 22 أبريل 21