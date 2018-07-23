تفاعلي| كيف تضاعفت أسعار غاز المنازل في 5 سنوات؟

·400 % فى "الشريحة الثانية".. و200% فى "الثالثة" الأعلى استهلاكا·مسئول بالبترول": رغم الزيادات الأسعار لا تزال مدعومة حتى الآننسمة بيومىارتفعت أسعار الغاز الطبيعى المورد للقطاعين المنزلى والتجارى بواقع 1650%، للشريحة الأولى، على مدار 5 سنوات.وبدأت الحكومة تطبيق أو

·400 % فى “الشريحة الثانية”.. و200% فى “الثالثة” الأعلى استهلاكا

·مسئول بالبترول”: رغم الزيادات الأسعار لا تزال مدعومة حتى الآن

نسمة بيومى

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعى المورد للقطاعين المنزلى والتجارى بواقع 1650%، للشريحة الأولى، على مدار 5 سنوات.

وبدأت الحكومة تطبيق أولى مراحل زيادة أسعار الغاز، ضمن برنامجها لتشريد دعم الطاقة خلال عام 2014، وأصدرت 5 قرارات فى هذا الشأن، آخرها منذ أيام قليلة.

وقفزت أسعار الغاز ضمن الشريحة الأولى “التى لا يتجاوز استهلاكها حاجز الـ30 مترًا مكعبًا”، من 10 قروش خلال عام 2014 إلى 40 قرشا، ثم إلى 75 قرشا خلال عام 2016، ثم ارتفعت للمرة الثالثة إلى 100 قرش خلال العام الماضى، وأخيرًا رفعتها الحكومة أول أمس 1.75 جنيه.

الشريحة الثانية من 50 إلى 250 قرشا

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعى المورد للشريحة الثانية “استهلاكها لا يتجاوز 60 مترًا حاليا” بواقع 400% على مدار الخمس سنوات الأخيرة.

وبحسب أول زيادة قفز السعر فى الشريحة الثانية خلال عام 2014 من 50 قرشا إلى 100 قرش، ثم إلى 1.5 جنيه فى 2016، وتم تحرير الزيادة الثالثة خلال العام الماضى وصولا إلى 1.75 جنيه، وأخيرا وصلت الأسعار أول أمس إلى 2.5 جنيه.

“الأعلى استهلاكا” هى الأقل فى نسبة الزيادة

وتعد الشريحة الثالثة التى يتعدى استهلاكها حاجز الـ60 مترًا مكعبًا من الغاز هى الأقل فى نسبة الزيادة السعرية، حيث بلغت 200% على مدار الخمس سنوات الأخيرة.

وقفز سعر الغاز فى تلك الشريحة من 100 قرش إلى 150 قرشًا خلال 2014، ثم 2 جنيه فى 2016، وصعدت للمرة الثالثة إلى 2.25 فى عام 2017، وأخيرا قفزت إلى 3 جنيهات للمتر المكعب الواحد فى الزيادة الأخيرة منذ يومين.

رغم الارتفاعات.. لا يزال مدعوما

ورغم تلك الزيادات الكبيرة والمتتالية فى أسعار الغاز الطبيعى على مدار السنوات الماضية، إلا أن مصدر مسئول بقطاع البترول أكد أن الأسعار الحالية لا تزال مدعومة خصوصا للشريحة الأولى.

وبسؤاله عن سبب زيادة الأسعار منذ يومين رغم أن البلاد تنتظر تحقيق طفرة فى إنتاج الغاز، عقب الاكتشافات الأخيرة وعلى رأسها “ظهر”، قال المصدر: لابد من معالجة التشوه فى أسعار السلع الذى ظل العمل به لعشرات السنين، وتطبيق برنامج الحكومة فى تصحيح منظومة الدعم، ومعالجة الخلل به.

وأكد أن زيادة ثروات مصر من الغاز الطبيعى لا يعنى استمرار العمل بنفس سيناريو الدعم الذى أثبت فشله على مدار السنوات الماضية، ولم ينجح فى توصيله لمستحقيه الفعليين.

وتابع: لابد أن تتم محاسبة المواطن بسعر تكلفة المنتج الحقيقة، ثم يتم تطبيق آليات أخرى موازية لتوصيل الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

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