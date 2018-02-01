تفاعلات المجتمع في هوامش بحجم المتن

علي راشدعقدت، أمس، بمخيم ملتقى الإبداع بمخيم سيد مكاوي فى معرض الكتاب، ندوة لمناقشة رواية "هوامش بحجم المتن" للكاتبة هناء عبد الهادي، بحضور الناقد الأدبي ثائر العزاري، وأميرة عبد الشافي، وأدارها أحمد حلمي.بدأت الكاتبة سرد أحداث روايتها والتي تدور حول أحداث في أزمنة تاريخية مختل

علي راشد





عقدت، أمس، بمخيم ملتقى الإبداع بمخيم سيد مكاوي فى معرض الكتاب، ندوة لمناقشة رواية “هوامش بحجم المتن” للكاتبة هناء عبد الهادي، بحضور الناقد الأدبي ثائر العزاري، وأميرة عبد الشافي، وأدارها أحمد حلمي.

بدأت الكاتبة سرد أحداث روايتها والتي تدور حول أحداث في أزمنة تاريخية مختلفة متتابعة، بداية من فترة حكم جمال عبد الناصر، مرورًا باتفاقية كامب دايفيد في عهد السادات وفترة حكم الرئيس الأسبق مبارك التي أدت إلى اندلاع ثورة 25 يناير، فالرواية ترصد تفاعلات المجتمع بمختلف شرائحه مع تلك الأحداث بوجهات نظر اجتماعية وسياسية متعددة، موضحة أنها استدعت ملامح تلك الشخصيات من أرفف الذكريات المخزنة لديها.

بينما أشاد الناقد ثائر العزازي بسهولة واختلاف لغة الشخصيات ووضوح محاور الرواية من (زمان ومكان ولغة)، لكنه علق ببعض الملاحظات على الأخطاء الإملائية والنحوية.

واختتمت أميرة عبد الشافي المناقشة مؤكدة إعجابها الشديد بالعنوان فهو يمثل الطبقة العريضة من المجتمع “الهوامش” التي استطاعت أن تؤثر بشكل جذري في الحياة المجتمعية والسياسية التي كانت الفتيل الذي أشعل ثورة 25 يناير وليس الساسة أو القيادات “المتن”، وبذلك يصبح الهامش أكثر فاعلية من المتن.

وأردفت أنه رغم بعض الانتقادات الموجهة للرواية فإنها تعتبر خطوة جريئة لكسر نمط الكتابة الكلاسيكية.