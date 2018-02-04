تفاصيل 5 زيارات خارجية أجراها مميش لجذب استثمارات

نادية صابر كشف التقرير النصف سنوي، الصادر من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عن زيارة رئيس الهيئة مهاب مميش، إلى 5 دول أجنبية، وهم فيتنام وسنغافورة وألمانيا والإمارات وإنجلترا . وأوضح التقرير أن زيارة فيتنام تضمنت توقيع 3 مذكرات تفاهم بين المن

نادية صابر

كشف التقرير النصف سنوي، الصادر من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عن زيارة رئيس الهيئة مهاب مميش، إلى 5 دول أجنبية، وهم فيتنام وسنغافورة وألمانيا والإمارات وإنجلترا .

وأوضح التقرير أن زيارة فيتنام تضمنت توقيع 3 مذكرات تفاهم بين المنطقة الاقتصادية ووزارة النقل الفيتنامية في مجال الموانئ ، بينما شهدت زيارة سنغافورة توقيع خطاب نوايا لإنشاء مركز التدريب والتعليم الفني بالمنطقة الاقتصادية والاتفاق علي عودة ميناء سنغافورة PSA لتشغيل رصيف الحاويات الجديدة بميناء بورسعيد.

كما تضمنت زيارة ألمانيا الاتفاق مع شركة سمينس علي تشكيل لجنة مشتركة لتدريب وتأهيل العمالة الفنية داخل المناطق الصناعية بجانب نجاح مفاوضات علي عودة مرسيدس للسوق المصري.

كما تم الاتفاق علي تخصيص مساحة 50 ألف متر مربع لإقامة مركز لوجيستي لإعادة التوزيع للسيارات والصناعات المغذية لشركة مرسيدس بالعين السخنة.

وأكد التقرير علي – توقيع 5 اتفاقيات مع الشركة البافارية الالمانية والمطور الصناعي في شرق بورسعيد لإنشاء مصانع في المناطق الصناعية.

كما زار الفريق مهاب مميش مقر “دار الهندسة لندن لبحث الموقف التنفيذي للمخطط بها والوقوف على آخر المستجدات لمخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الخاص بتشغيل محطات المناطق جديدة في شرق بورسعيد بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم الارصفة الجديدة والتي ستعمل بجانب المحطات العاملة فعليا ومحطات البضائع العامة ومحطات إصلاح وصيانة السفن.

كما تم الاتفاق مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ، في تمويل إنشاء محطة تحلية مياه جديدة بالعين السخنة.

وخلال زيارة دولة الإمارات العربية تم توقيع عقد شراكة بين الجانبين لتطوير مساحة 95 كيلو متر مربع بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة 75 كيلو متر مربع والاتفاق على إقامة منطقة سكنية علي مساحة 20 كيل متر لاستيعاب ما يقرب من 50 الف نسمة ، بجانب الاتفاق علي إنشاء مركز صناعي لوجيستي إقليمي متكامل للشركات داخل منطقة السخنة



