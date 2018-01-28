تفاصيل 3 لقاءات لرئيس الوزراء في ثاني أيام عودته للعمل

المال- خاصالتقى المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، 3 وزراء، لبحث قضايا جماهيرية وصحية، في ثاني أيام عودته للعمل بعد توقف كان مرتبطا برحلة علاج استمرت نحو شهرين.** التأمين الصحي وفيروس سيالتقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم بالدكتور أحمد عماد، وزير الصحة لمتابعة الموقف التنفيذى

المال- خاص

التقى المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، 3 وزراء، لبحث قضايا جماهيرية وصحية، في ثاني أيام عودته للعمل بعد توقف كان مرتبطا برحلة علاج استمرت نحو شهرين.

** التأمين الصحي وفيروس سي



التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم بالدكتور أحمد عماد، وزير الصحة لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بقانون التأمين الصحي الجديد.

وتناول اللقاء، وفق بيان مجلس الوزراء، استكمال استعراض الاجراءات التى تقوم بها الوزارة بالتعاون عدد من الجهات المعنية لتفعيل قانون التأمين الصحي الجديد، وتشكيل هيئاته الثلاثة وسرعة دخوله مرحلة التطبيق العملى، معتمداً على استخدام أحدث وأدق الاساليب المتعلقة بقواعد البيانات وميكنة المنظومة الخاصة به بشكل متكامل، وكذا الاجراءات المتعلقة بصيانتها.

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف المتعلق بالمسح الطبى الشامل لمرضى فيروس “سي” على مستوى الجمهورية

وأشار الوزير إلى الجهود التى قامت بها الوزارة فى هذا الصدد والتى تمثلت فى الانتهاء من المسح الطبى لما يقرب من 5 مليون مواطن والتعامل الفورى مع الحالات التى يثبت اصابتها بالمرض وتوفير مختلف الاحتياجات تحقيقاً للشفاء من هذا المرض،

وأوضح الوزير أنه من المستهدف إجراء المسح الطبى الشامل على ما يقرب من 15 مليون مواطن سنوياً من المتوقع اصابتهم بالمرض وصولاً للقضاء على المرض نهائياً خلال عام 2020.

** مشروعات الآثار



كما التقى المهندس شريف إسماعيل، اليوم بالدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، لمتابعة الموقف التنفيذى المتعلق بأهم مشروعات الآثار الجارى الانتهاء منها والمشروعات المتوقع إفتتاحها في الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع عرض الوزير تقرير سريع بما تم بشأن نقل تمثال رمسيس الثاني ليكون أول قطعة اثرية تصل إلي مكانها النهائي في المتحف المصرى الكبير

وأشار الوزير إلى باقي خطوات الإنتهاء من إستكمال إنشاء المتحف، هذا فضلاً عن متابعة سير العمل في كل من مشروع تطوير منطقة الاهرامات، ومشروع الكباش، ومشروعات تطوير قصر البارون وقصر محمد علي في #شبرا، والمعبد اليهودي في #الاسكندرية، والمتحف اليوناني الروماني.

كما تناول اللقاء استعراض الافتتاحات الاثرية الوشيكة التي تم الانتهاء منها من بينها متحف سوهاج، ومشروع تطوير جامع الازهر، ومشروع تطوير تل بسطة ومتحف تل بسطة، وتوثيق الاثار، والمتحف القومي للحضارة المصرية. كما اشار الوزير في هذا السياق إلي قرب بدء نشاط الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الاثار ونشر الثقافة الاثرية التي انتقلت تبعيتها لوزارة الاثار والمتوقع انعقاد اول إجتماعات الجمعية العامة الخاصة بها في فبراير القادم والتي تهدف تحسين جودة الخدمات في المواقع الاثرية وزيادة الموارد المالية في الوزارة وتحسين إدارة المتاحف الكبرى.

وتم الإشارة خلال اللقاء إلي معارض الاثار الخارجية حيث سيتم تنظيم 4 معارض اثار مؤقتة من مارس إلي يوليو 2018 في كل دول تشمل كندا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا

** مشروعات قطاع النقل



وفي السياق ذاته، التقى المهندس شريف اسماعيل، بالدكتور هشام عرفات وزير النقل، لمتابعة الموقف الخاص بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها وكذا المستقبلية المتعلقة بقطاع النقل.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف المتعلق بالمشروع القومى للطرق وأخر مستجدات العمل به واهم الاحتياجات والمتطلبات اللازمة خلال السنة المالية الحالية، للانتهاء منه وفقاً للجداول الزمنية المحددة، كما تم التطرق إلى الموقف الخاص بمعدلات تنفيذ الطريق الدائرى الاقليمى، حيث اشار الوزير فى هذا الصدد إلى قرب الانتهاء من مختلف الاعمال الخاصة به بحلول نهاية السنة المالية الحالية.

وفيما يتعلق بملف صيانة الطرق ورفع كفاءتها أشار وزير النقل إلى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ومنها مشروع طريق بنها/ أجا / المنصورة، ومشروع طريق بنها / الزقازيق، ومشروع طريق مصر اسكندرية الزراعى، بالاضافة إلى مشروع طريق السويس /العين السخنة.

وحول ملف السكك الحديدية وخطط وبرامج الوزارة لتطوير ورفع كفاءة هذا المرفق الحيوى، أشار الوزير إلى أن تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها فى هذا المجال تصل إلى حوالى 54 مليار جنيه اهمها مشروعات الامان واستحداث وربط نظم الاشارات الكترونياً بتكلفة تصل إلى حوالى 16 مليار جنيه، حيث يجرى العمل حاليا فى حوالى 1000 كم وذلك لتطويرها وفقاً للنظم العالمية فى هذا المجال بما يسهم رفع درجة الامان على طول الخطوط وتقليل زمن الرحلات،

** عام 2019



وفى هذا الصدد أوضح الوزير أنه سوف يتم الانتهاء من الجزء الخاص بالقاهرة/اسكندرية مع بداية عام 2019 ، والجزء الخاص بالصعيد حتى اسيوط بنهاية 2019، وخط بنها/الزقازيق، واسماعيلية/ بورسعيد بنهاية عام 2019 بداية 2020، مشيراً إلى أن مشروع كهربة اشارات اسيوط/ نجع حمادى الذى تم توقيع العقد الخاص به مؤخراً من المنتظر ان ينتهى بنهاية 2020.

وعرض الوزير آخر المستجدات المتعلقة بعقود الجرارات التى تم توقيعها مؤخراً والخاصة بتوريد 100 جرار بالاضافة إلى اصلاح 81 اخرين، حيث تبلغ التكلفة الاجمالية لهم حوالى 16 مليار جنيه، هذا فضلاً عن الاجراءات الخاصة باضافة 1300 عربة جديدة للركاب إلى منظومة السكك الحديدية، وتصنيع 300 عربة نقل بضائع جديدة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

كما تطرق اللقاء إلى الموضوعات الخاصة بالنقل البرى والمناطق اللوجيستية والتى يتم اقامتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التموين بما يخدم اهداف التجارة الداخلية وسلاسل الامداد، كما تم مناقشة اساليب احداث التكامل بين الانماط المختلفة للنقل سواء النقل النهرى أو البرى أو عن طريق السكك الحديدية.

