تفاصيل 3 عصابات سرقت مواطنين وشركات في القاهرة وبورسعيد (صور)

كشفت أجهزة البحث الجنائي، عن 3 عصابات تخصصت في سرقة المواطنين والشركات والهواتف المحمولة في محافظتي القاهرة وبورسعيد، وألقت القبض على الجناة، وذلك ضمن أبرز أخبار الحوادث اليوم.

سرقة من داخل ملاعب المدارس

تعود التفاصيل، في الواقعة الأولى إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مواطن -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- قال إنه أثناء تواجد نجله داخل ملعب إحدى المدارس، ترك حقيبة بداخلها هاتفه المحمول وبعض متعلقاته، وكذا 3 هواتف محمول خاصين بأصدقائه، وعقب ذلك اكتشف سرقتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل -له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة- وأنه متواجد بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن استهدافه وضبطه أثناء الاختباء بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبحوزته الهواتف المحمولة المستولي عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، واعترف بارتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، والتصرف ببيع الهواتف المحمولة لـ 4 من عملائه “سيئى النية”.

أمكن ضبطهم وبحوزتهم 9 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم أيدوها وأقروا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

واعترف المتهم بإنفاقه المبالغ المالية من متحصلات البيع على متطلباته الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سرقة عملات من شركة

وفي القضية الثانية، تلقى قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد ، بلاغًا من أمين خزينة بإحدى الشركات عن اكتشاف احتراق مبلغ مالي “عملات أجنبية”، داخل دولاب خشبي مغلق بالشركة.

وتشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (المبلغ سالف الذكر).

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

وأضاف أنه أضرم النيران ببعض الأوراق والجزء المتبقي من المبلغ المالي، لإخفاء معالم الجريمة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي المستولي عليه.

خطف الهواتف

وفي تفاصيل قضية ثالثة، كشفها قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة ، من مواطن -مقيم بمحافظة قنا- قال إنه أثناء سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام قائد دراجة بخارية “بدون لوحات” بخطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة (شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء استقلاله الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول المستولي عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف المحمول واتهمه بالسرقة، كما أرشد المتهم عن 9 هواتف محمولة بمسكنه، وأقر بأن الهواتف المحمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.