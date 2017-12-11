تفاصيل 3 شركات تنضم لسوق التمويل المتناهى الصغر

الشركات الثلاث ستحصل على التراخيص خلال الربع الأول من العام المقبل أحمد الدسوقى وسيد بدر كشفت مصادر مطلعة أن سوق التمويل متناهى الصغر ستشهد 3 شركات جديدة هى "تمويلى وسندا وأمان". وقالت المصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها، فى تصريحات خاصة للمال، إن شركة تمويلى يقدر رأسمالها بـ50 مليون جنيه، ويسهم

الشركات الثلاث ستحصل على التراخيص خلال الربع الأول من العام المقبل

أحمد الدسوقى وسيد بدر





كشفت مصادر مطلعة أن سوق التمويل متناهى الصغر ستشهد 3 شركات جديدة هى “تمويلى وسندا وأمان”.



وقالت المصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها، فى تصريحات خاصة للمال، إن شركة تمويلى يقدر رأسمالها بـ50 مليون جنيه، ويسهم فيها كل من”هيئة البريد وبنك الاستثمار القومى”.



ولفتت إلى أن شركة سندا يسهم فيها كل من البنك العربى الأفريقى وصندوق سند الألمانى، مشيرة إلى أن الشركة الثالثة هى شركة أمان التى تؤسسها شركة راية ولم يتم الاستقرار على رأسمالها بعد.



وقالت إن بعض الشركات تقدمت بأوراقها للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة لمزاولة النشاط فى مصر بينما البقية ستتقدم بأوراقها قريباً متوقعة بدء عمل الشركات الثلاثة فى السوق خلال الربع الأول من العام المقبل.



وينص القرار رقم 172 لسنة 2014 الخاص بالتمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه مدفوع النصف على الأقل.



وتعمل بالسوق المحلية 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى ريفى، وتنمية، وتساهيل.



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.

