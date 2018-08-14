تفاصيل 24 وظيفة شاغرة

دعاء حسنيأعلنت فنادق توليب فاميلي بارك، عن حاجتها لرئيس حسابات فنادق، للعمل بمقرها بالقاهرة الجديدة، وإشترطت في المتقدمين لشغل الوظيفة، أن يكون حاصل علي مؤهل عالي، ويتراوح السن بين 30-45 سنة، ويتمتع بخبرة عامين، وإجادة لبرامج المايكروسوفت أوفيس، وستكون ساعات العمل 8 ساعات، مقابل راتب قابل لل

دعاء حسني

أعلنت فنادق توليب فاميلي بارك، عن حاجتها لرئيس حسابات فنادق، للعمل بمقرها بالقاهرة الجديدة، وإشترطت في المتقدمين لشغل الوظيفة، أن يكون حاصل علي مؤهل عالي، ويتراوح السن بين 30-45 سنة، ويتمتع بخبرة عامين، وإجادة لبرامج المايكروسوفت أوفيس، وستكون ساعات العمل 8 ساعات، مقابل راتب قابل للتفاوض.

كما أعلن ذات الفندق، عن 5 وظائف شاغرة للعمل كطباخ فندقى، وإشترطت لشغل الوظيفة أن يكون المتقدمين من الذكور لمن يتراوح أعمارهم بين 22-35 سنة، ولم تشترط مؤهل محدد لكن يتمتع بسنة خبرة في المجال الفندقي، مقابل راتب قابل للتفاوض.

فيما أعلنت شركة العربية لمنتجات الألبان “ارب ديري” باندا، عبر موقع فرصنا للتوظيف الالكتروني، عن حاجتها لـ10 من الموظفين للعمل كمندوب مبيعات خارجية بفرع طنطا بمحافظة الغربية، وذكرت انه من متطلبات الوظيفة، أن يكون المتقدمين من الذكور ممن يتراوح أعمارهم بين 21-31 سنة، بمؤهل متوسط ثانوية فنية نظام 3 سنوات، مقابل راتب بين 3500 و4300 جنيه.

كما ذكرت شركة سيدار للستائر، عن حاجتها لـ8 من ممثلي المبيعات الداخلية للعمل بمقرها في السادس من أكتوبر، ومن شروط الوظيفة أن يكون حاصل علي مؤهل متوسط نظام 3 سنوات، ويتراوح السن المطلوب بين 20-35 سنة، مقابل راتب قابل للتفاوض ويتمتع بسنة خبرة.