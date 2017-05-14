تفاصيل 14 مشروعا افتتحه السيسي اليوم

بدور ابراهيمافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، عددا من المشروعات التنموية الجديدة بصعيد مصر، شملت تنفيذ البنية الاساسية لاستصلاح وزراعة 21 الف فدان جديدة بمدينة الفرافرة بالوادي الجديد ، وافتتاح محطة سكك حديد اسوان بعد تطويرها ورفع كفائتها بما يتناسب مع الطابع التاريخي والحضاري للمدينة ، و4 كبا

بدور ابراهيم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، عددا من المشروعات التنموية الجديدة بصعيد مصر، شملت تنفيذ البنية الاساسية لاستصلاح وزراعة 21 الف فدان جديدة بمدينة الفرافرة بالوادي الجديد ، وافتتاح محطة سكك حديد اسوان بعد تطويرها ورفع كفائتها بما يتناسب مع الطابع التاريخي والحضاري للمدينة ، و4 كباري جديدة بكل من طهطا ونجع حمادي والاقصر وأسوان ، وافتتاح 8 صوامع وشون متطورة لتخزين الغلال بعدد من محافظات الجمهورية بالتزامن مع موسم حصاد القمح .

وعبر شبكة الفيديو كونفرس اعطى الرئيس اشارة البدء فى افتتاح المشروعات الجديدة بكل من الوادي الجديد وقنا وسوهاج والاقصر واسوان ودمياط والمنيا والفيوم .

واكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان الافتتاحات الجديدة تأتي في اطار حرص الدولة على توفير الحياة الكريمة لابناء الصعيد ، مشيرا الي ان مصر بما لديها من اجيال واعدة من الشباب وامكانيات وقدرات هائلة قادرة علي التغلب على كافة التحديات التي تواجهها بما يجعلها واحة للتنمية الزراعية ومركزا للعديد من الصناعات بمختلف انواعها ، وذلك بإشتراك جميع قطاعات الدولة لتحقيق إنطلاقة شاملة في النمو والاستثمار وتعميق الاصلاح الاقتصادي والاداري والتي سيجني ثمارها الشعب المصري العظيم خلال الفترة القادمة .

واستعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استراتيجية الوزارة فى مجابهة الفجوة الغذائية من خلال دعم التجارة الداخلية وادارة مخزون السلع الاستراتيجية وتوفير مخزون أمن منها وضبط الأسعار طبقا لأليات السوق وحماية المستهلك وتفعيل ألية الرقابة وحوكمة منظومة التفتيش الفنى وزيادة معدلات الاستثمار وتطوير منظومة الدعم ، مشيرا الى أهمية المشروع القومى لتطوير الشون وانشاء الصوامع الحديثة لتقليل الفاقد من الحبوب .

واستعرض المهندس عاطر حنوره رئيس مجلس ادارة شركة الريف المصرى الجديد اجراءات الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بمساحة تقارب 500 ألف فدان بالمغرة والفرافرة وغرب غرب المنيا وتوشكى وطرحها على المستثمرين وصغار المزارعين تمهيدا لتسليمها لخلق مجتمعات زراعية متكاملة المرافق والخدمات وتوفير فرص العمل .

واستعرض الدكتور هشام عرفات وزير النقل جهود الوزارة فى الانتهاء من مشروعات الطرق والكبارى بمحافظات الصعيد والتى تمثل 45 % من اجمالى المشروعات المستهدفة فى مجال النقل والمواصلات مستعرضا الخطط المستقبلية لمشروعات المحاور أعلى النيل منها محور ديروط بطول 30 كيلو متر ومحور قوص بطول 20 كيلو متر ومحور سامالوط بطول 19 كيلو متر كما استعرض خطة الوزارة لتطوير السكة الحديد بالصعيد وعبر شبكة الفيديو كونفرنس اوفتتح الرئيس كوبرى طهطا والكباش .

واستعرض اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية جهود القوات المسلحة فى تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى لدعم جهود القيادة السياسية فى كافة المجالات وأشار اللواء كامل الوزير بأنه قد تم تكليف الهيئة بانجاز 225 مشروع تنموى بصعيد مصر تم الانتهاء من تنفيذ 148 مشروع وجارى العمل ب 177 مشروع أخر حيث سنفتتح اليوم نماذج من 56 مشروع تم الانتهاء منها .

وفى مجال الأمن الغذائى تم الانتهاء من تنفيذ 105 شونة غلال فى 19 محافظة منها 46 فى الصعيد وقام الرئيس عبر الفيديو كونفرنس بافتتاح شونة الطيبة للغلال بالمنيا وشونة الغلال بفارسكور بمحافظة دمياط وشونة الغلال بكفر الباسل بمحافظة الفيوم كما أشار كامل الوزير انه تم انشاء 25 صومعة فى 17 محافظة بطاقة اجمالية 1.5 مليون طن من 8 صوامع فى الصعيد حيث افتتح الرئيس عبر الفيديو كونفرنس صومعة الغلال بالمفالسة بأسوان وصومعة سدس الفشن بمحافظة بنى سويف وصومعة الغلال بميناء دمياط بسعة تخزينية 70 ألف طن .

كما استعرض كامل الوزير مراحل الانتهاء من أعمال البنية الأساسية لاستصلاح 21 ألف فدان بالفرافرة حيث تم الانتهاء من حفر 88 بئر و28 حوض أكسدة وتدبير 128 جهاز رى محورى و166 طرمبة رفع و 117 مولد كهربائى، مشيرا إلى أنه جارى استكمال استصلاح 224 ألف فدان أخرى ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان واستصلاح وتنمية 43 ونصف ألف فدان بالمراشدة بمحافظة قنا حيث تم حفر 27 بئر وزراعة 200 فدان كتجربة وانشاء 4 صوب زراعية حيث كانت نتائج الانتاج مبشرة وقام الرئيس باعطاء اشارة البدء فى طرح ال 21 ألف فدان للاستثمار .

وفي مجال النقل و المواصلات استمع السيسي الي عرض تضمن رفع كفاءة محطه السكه الحديد باسوان والذي نفذته الهيئه الهندسيه لتكون مثال يحتذي به في الارتقاء بالمرافق الخدميه وتطوير المبنى الرئيسى وارصفة ومظلات الركاب والمبانى الادارية والواجهات الخارجية المداخل الرئيسيه والصالات والاسوار .

كذلك فى مجال الطرق والكبارى تم تنفيذ العديد من المشروعات منها انشاء اخر كوبري ضمن منظومه كباري تأمين عبور المزلقانات الاكثر خطورة كوبري نجع حمادي الذي يهدف الي القضاء علي التقاطعات السطحيه مع خط سكه حديد نجع حمادي وتسهيل الحركة المرورية لخدمة القادم من قرى نجع حمادى الى داخل المدينة والحد من الحوادث المرورية، وكوبرى طهطا بسوهاج والذى تم انشاؤة بالتعاون مع وزارة النقل أعلي خطوط السكك الحديديه ويهدف لتوفير السيولة المرورية من الشرق الي الغرب بطول 1050 متر و عرض 16 متر و لسهوله ربط شرق و غرب النيل كما تم انشاء كوبري الكباش بالاقصر ليحقق مدي الرؤية لطريق الكباش الاثري كمنطقة جذب سياحي .

كما قام السيسى بجولة تفقدية شملت صومعة المراشدة استمع فيها الى شرح تفصيلى من احد المهندسين المشرفين حيث تسير دورة القمح داخل الصومعه بموجب منظومه دقيقه تبدأ بعمليه وزن الشاحنات وتوفير حمولتها ، بعدها تأتي حركه القمح الرأسية من خلال برج الروافع حيث تتم غربلته من الشوائب ليعاد وزنه مرة اخري قبل وصوله لخلايا التخزين عبر السيور العلوية ، كما توجد فتحات سفليه لكل خليه يتم من خلالها تجميع القمح بالانفاق السفليه حتي برج الروافع لتوزيعها علي خلايا التسليم تمهيدا لاستغلالها في سد الفجوه الغذائية من الحاصلات الزراعيه علي مستوي الجمهورية.

وقام الرئيس بافتتاح وتفقد كوبرى جرجا العلوى والذى انشأ بطول 10 كيلو متر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بما يحقق ربط طريقى القاهرة اسوان الصحراوى والصعيد البحر الاحمر شرقاً والصحراوى غرب النيل ويلغى التقاطعات السطحية بين حركة المركبات والمشاة على مزلقانات السكك الحديد بجرجا بهدف خلق مجتمعات عمرانية ومحاور تنمية جديدة وتنشيط حركة التجارة والسياحة والصناعة على جانبى النيل والحدث من الحوادث والحفاظ على ارواح المواطنين .



