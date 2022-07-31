تفاصيل ومزايا حساب بساطة من بنك مصر 2022

دخل حساب “بساطة” من بنك مصر الشهرة من أوسع أبوابها بعد انتعاش محركات البحث على الشبكة العنكبوتية لمعرفة تفاصيل ومزايا حساب بساطة، حيث بدأ بنك مصر خلال 2022 تقديم حساب توفير تحت اسم (بساطة) بالجنيه المصري دون الحاجة لتقديم مستندات إثبات دخل العميل كما لا يتطلب فتح الحساب أكثر من 100 جنيه كحد أدنى وهو أقل رصيد بين الحسابات المطروحة في البنك بهدف تمكين صغار العملاء من الحصول على فائدة وإجراء المعاملات المصرفية اليومية والحصول على جميع الاحتياجات البنكية الأساسية.

وتقدم بوابة ” المال” تفاصيل ومزايا حساب بساطة لصغار العملاء..

تفاصيل حساب بساطة من بنك مصر

واستثنى بنك مصر حساب “بساطة” من المصاريف الدورية المطبقة على الحساب خلال العام الأول مع إعفاء من 50% من المصاريف بدءاً من العام الثاني، بحسب المنشور على موقع البنك الإلكتروني.

ويقدم بنك مصر 5 أنواع من حسابات التوفير بخلاف (بساطة) يشمل حساب التوفير العادي، أو الجاري العادي بحد أدنى 1500 جنيه، وحساب الشباب بحد أدنى 500 جنيه وحساب صحاب المعاشات بحد أدنى ألف جنيه، وحساب جاري ذو عائد يومي بحد أدنى 50 ألف جنيه.

وأوضح بنك مصر شروط الحساب الجديد “بساطة” أنه يمنح عائدًا شهريًا يتباين من شريحة إلى أخري حسب قيمته حيث يقر عائد على الأرصدة التي تبدأ من 3 آلاف جنيه حتى 200 ألف جنيه ودون هذه الحدود لا يتم احتساب عائد كونه مستهدف شرائح مستهدفة.

مزايا حساب بساطة من بنك مصر

إعفاء من المصاريف الدورية المطبقة على الحساب خلال العام الأول مع إعفاء من 50% من المصاريف بدءًا من العام الثاني.

اصدار بطاقة خصم فوري للسنة الأولى مجاناً مع إعفاء من 50% من مصاريف التجديد المعلنة بدءًا من العام الثاني.

سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع.

إمكانية الاستعلام عن الحساب من خلال الخدمة الصوتية المقدمة من بنك مصر من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19888.

إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصمًا من حسابك وإضافة العائد للحساب تلقائيًا.

الفائدة المقررة على الشرائح

وحدد حساب بساطة 3 شرائح تتدرج بينهم نسبة العائد السنوي حسب رصيد كل شريحة ويتم صرف العائد شهريا.

الشريح الأولى – من 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه: نسبة الفائدة 4% سنويا.

الشريحة الثانية – أكثر من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه: نسبة الفائدة 4.25% سنويا.

الشريح الثالثة – أكثر من 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه نسبة الفائدة 4.75% سنويا.

(في حالة تجاوز الحد الأقصى عن المبالغ الموضحة سيتم رفض المعاملات المتجاوزة آليًا) بحسب البنك.