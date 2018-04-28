تفاصيل وقائع الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بتحرير سيناء

بدور إبراهيم

شهد الرئيس، عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وقائع الندوة التثقيفية الثامنة والعشرين التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والتى تأتى تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء .





بدأت وقائع الندوة بعرض فيلماً تسجيلياً من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان ” سيناء أسطورة مكان وملحمة شعب” والذى تضمن قدسية سيناء وأهميتها الإستراتيجية والتاريخية وعلاقتها بالأنبياء والرسالات السماوية وصولاً لوقوفها سداً منيعاً ضد المحاولات الإستعمارية قديماً وحديثاً ، وجسد الفيلم الذى إستخدمت فيه أحدث تقنيات التصوير والإضاءة والإخراج مسيرة عطاء وتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب .





كما تناول الفيلم جانباً من جهود الدولة والقوات المسلحة لتنمية سيناء من خلال المشروعات التنموية العملاقة كشبكات الطرق والأنفاق والكبارى العائمة ومدن الإسكان الجديدة ومحطات المياه والمناطق الصناعية ومدن الشباب وغيرها كثيراً من المشروعات التى تلبى إحتياجات أهالى سيناء وتواكب تطلعاتهم وأمالهم فى تنمية شاملة ومستدامة على أرض الفيروز الحبيبة .





وخلال الندوة تحدث أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية عن المعركة السياسية والدبلوماسية التى خاضتها مصر بعد حرب أكتوبر من أجل إستكمال تحرير سيناء وإرساء دعائم السلام والإستقرار بالمنطقة .





واستعرض المهندس / ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية جهود التنمية بسيناء ، فى مجالات الإسكان والبنية الأساسية وشبكات الطرق والأنفاق لربط سيناء بمدن القناة ، ومجالات الرعاية الصحية تنقية مياة الشرب والصرف الصحى وإحلال وتجديد للخطوط الرئيسية ، كذلك مجالات التنمية الزراعية والثروة السمكية ومشروعات التنمية الصناعية .





وفى لمسة وفاء للوطن وتحت عنوان” كلمة من سيناء” تحدث أحد مجاهدى سيناء ، أكد الشيخ، حسن خلف عن العلاقة الأبدية بين أبناء سيناء والقوات المسلحة فى الدفاع عن سيناء ، وتحدث عن تجربته الشخصية مرور بأسره ووقوف القوات المسلحة إلى جانبه حتى تم الإفراج عنه فى صفقه لتبادل الأسرى .





فيما تحدثت السيدة، سلوى الهرش حفيدة أحد كبار عواقل سيناء والتى تناولت خلال كلمتها بطولات أهالى سيناء بداية من المحاولات المستمرة للعدو إستغلال أهالى سيناء إعلامياً خلال فترة العدوان ، مشيرة إلى مؤتمر الحسنة والذى ضرب من خلاله أهالى سيناء أروع الأمثلة فى التحضية والدفاع عن أرضها المباركة ولا تفاوض على مصرية سيناء وأكدوا أن سيناء مصرية 100% .





كما شملت الندوة فقرة فنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية قدم خلالها أطفال كورال دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الأغانى الوطنية عبروا خلالها عن المشاعر الوطنية الصادقة التى تجول بخاطر كل مواطن مصرى عاشق لوطنه وقواته المسلحة .





حضر الندوة المهندس، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول، صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق، محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية ، وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية .