شهد طرح قطع الأراضي السكنية المتنوعة بين ( إسكان متوسط ” محور اراضى” ــ اسكان متميز ـ إسكان أكثر تميزاً ) في مدن الصعيد الجديدة إقبالا كبيرا من المواطنين، مما استلزم الاستجابة للطلبات المقدمة من المواطنين الذين قاموا بالتقدم لحجز قطع الأراضي بنظام الحجز الإلكترونى عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن التخصيص بنفس الشروط السابق الإعلان عنها وبنظام أسبقية الحجز الإلكترونى online.

بوابة”المال” تسلط الضوء على تفاصيل وشروط طرح قطع الأراضي السكنية المتنوعة بمدن الصعيد الجديدة من خلال التقرير التالي..

تفاصيل وشروط طرح قطع الأراضي السكنية المتنوعة في مدن الصعيد الجديدة

تفاصيل وشروط طرح قطع الأراضي السكنية المتنوعة بمدن الصعيد الجديدة .

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلى لقطع الأراضى السكنية بمدن الصعيد الجديدة السابق الإعلان عنها بالجرائد القومية بتاريخ 13، 14 يونيو الماضي، وذلك فى خبر سار.

وجاء ذلك استجابة لرغبة المواطنين من أهالى الصعيد، الذين لم يحالفهم الحظ بحجز قطعة أرض، على أن تكون الأولوية للمواطنين السابق تقدمهم للحجز بالمشروع، وذلك بشرط ألا يكونوا قد قاموا بسحب مبلغ جدية الحجز.

شروط طرح قطع الأراضي السكنية المتنوعة في مدن الصعيد الجديدة

تفاصيل وشروط طرح قطع الأراضي السكنية المتنوعة بمدن الصعيد الجديدة، سيكون التخصيص بنفس الشروط السابق الإعلان عنها وبنظام أسبقية الحجز الإلكترونى online من خلال موقع الحجز الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان.

وجاء هذا التأكيد وفقا لما أعلنه الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.

كما أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكترونى فور الإعلان عن الطرح بالجرائد.

وسيتم طرح 19131 قطعة أرض إضافية بالمرحلة التكميلية متنوعة بين إسكان أكثر تميزاً ومتميز ومتوسط، بجانب سبق طرح 3677 قطعة أرض.

ويصل إجمالى قطع الأراضي السكنية المطروحة بالمرحلتين الأولى والتكميلية إلى 22696 قطعة.

وبلغ عدد المواطنين الذين سددوا جدية الحجز بالطرح الأول بلغ 22556 مواطنا حتى انتهاء فترة التقدم بتاريخ 21/7/2022، وفق عباس.