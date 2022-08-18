يقدم بنك QNB الأهلي شهادات الادخار التي يسعى عملاؤه إليها للحفاظ على مدخراتهم والحصول على عائد جيد منها، وتتميز الشهادات بأنها تعطي صاحبها عائدًا طوال مدتها، وهو ما يساعد في سداد بعض النفقات الشهرية أو الموسمية.. بوابة “المال” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل وشروط شهادات الادخار من بنك QNB الأهلي.

مميزات عائد شهادات الادخار من بنك QNB الأهلي

ويختلف العائد على الشهادات باختلاف المدة واختلاف دورية صرف العائد، التي قد تكون (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي)، إضافة إلى أنها تتيح الحصول على قرض بضمان الشهادة، والحصول على بطاقة ائتمانية، والتمتع بعائد تنافسي يمكنك من زيادة مدخراتك وتلبية احتياجاتك دون المساس بهذه المدخرات.

تفاصيل شهادات بنك QNB الأهلي

يقدم بنك QNB الأهلي شهادات الإدخار بمدد تبدأ من 3 سنوات وحتى 10 سنوات، ودوريات صرف مختلفة “شهرية”، ربع سنوي، نصف سنوي”، وبعائد ثابت ومتغير، مع ميزة إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور أول 6 شهور من تاريخ الإصدار.

شروط ربط شهادة من بنك QNB الأهلي

يحدد بنك QNB الأهلي بعض الشروط البسيطة لربط شهادة من البنك، وتتحدد الشروط فيما يلي:

الحد الأدنى للسن: 21 سنة.

يجب أن يكون لدى العميل حساب جاري أو جاري ذو عائد أو توفير في البنك.

وتتحدد تفاصيل الشهادات فيما يلي:

الشهادات ذات العائد الثابت

الشهادة الثلاثية

الفائدة ودورية الصرف: ( 13.5%، شهري)،(13.75%، ربع سنوي)

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه

الشهادة الرباعية

الفائدة ودورية الصرف: (11%، شهري)،(7.5%، ربع سنوي)،( 7.625 %، نصف سنوي).

المدة: 4 سنوات

الحد الأدنى لربط الشهادة: 25000 جنيه

الشهادة الخماسية

الفائدة ودورية الصرف: (10.25%،شهري)،(10.5%، ربع سنوي)،(10.5%، نصف سنوي). المدة: 5 سنوات

الحد الأدني لربط الشهادة: 1000 جنيه

الشهادة السباعية بعائد شهري

الفائدة ودورية الصرف: 10.5% شهري

المدة: 7 سنوات

الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000جنيه

شهادة 10سنوات بعائد شهري

الفائدة ودورية الصرف: 11% شهري

المدة: 10 سنوات

الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000جنيه

الشهادات ذات العائد المتغير الشهادة الثلاثية المتغيرة

الفائدة ودورية الصرف: (8.25%، شهري)،(7.5%، ربع سنوي)

المدة: 3 سنوات

الحد الأدني لربط الشهادة: 1000 جنيه

الشهادة الخماسية المتغيرة

الفائدة ودورية الصرف: (8.9%، شهري)،(9%، ربع سنوي)

المدة: 5 سنوات

الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه