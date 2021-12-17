ثقافة وفنون

تفاصيل ورشة «التفصيل التشريحي للشخصيات» بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (صور)

بمركز الجيزة الثقافي
سلوى عثمان 6:12 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21 6:12 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21

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تقدم الفنانة التونسية سيرين قنون بمركز الجيزة الثقافي ورشة «التفصيل التشريحي للشخصيات» ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت والتي شهدت إقبالا كبيرا من المحبين لفن التمثيل المسرحي وتقدم لها عدد كبير، تم اختيار العدد المناسب للمشاركة.

وقالت الفنانة التونسية سيرين قنون تحمل الورشة اسم «التفصيل التشريحي للشخصيات»، وهي تقوم على تركيبة الشخصيات بالنسبة للمثل من خلال أنجح طريقة للجسد، فنتعلم خلال الورشة كيف نكتب ونتكلم بالجسد، فلغة الجسد هى لغة مهمة جدا وهي التي تجعل الوصول للشخصيات سهلا، فالممثل كأنه مخرج نفسه ويقود نفسه وهذا يجعل الشخصية حقيقية .

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وتابعت: المتدربون متحمسون جدا وعلى دراية كبيرة بموضوع الورشة وهذه تعتبر نقطة إيجابية للورشة، فالتدريب المسرحي لا ينتهي بالنسبة للفنان، لتحسين وتطوير القدرات الفنية، ونحن مهتمون علي أن نكون على قدر متطلباتهم .

قنون فنانة ذات الأوجه المتعددة

سيرين قنون هي مديرة مسرح الحمراء، وممثلة ومخرجة مسرحية، وبعد تخرّجها في جامعة السوربون بباريس وحصولها على الماجستير في اختصاص الفنون المسرحية، اكتسبت خبرة مهنية طويلة في فرنسا من خلال عملها في مجال برمجة التظاهرات الفنية لصالح العديد من الشركات الدولية .

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وهي أيضًا مدرّبة متخصصة في الحركة والجسد بالمركز العربي الإفريقي للتكوين والبحوث المسرحيّة، وقامت سيرين قنّون بالشراكة مع المخرج مجدي أبو مطر بإخراج مسرحية «الشقف» التي حصدت 10 جوائز من ضمنها جائزتين في المهرجان الدولي للمسرح الشبابي بشرم الشيخ في مصر إلى جانب جائزة أفضل عمل متكامل خلال فعاليات الدورة 11 لمهرجان «أوّال» الدولي بالبحرين في فبراير 2018 كما شارك العمل المسرحي «الشقف» في فعاليات الدورة 13 لمهرجان ليالي المسرح الحر بالأردن وتحصل على خمسة جوائز منها أفضل جائزة عمل متكامل.

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مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.

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بقلم سلوى عثمان

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