تفاصيل وتوقيت تصنيع فيليبس للإضاءة بمصر

عمر سالم:قال المهندس تامر أبو الغار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس لمنطقة أفريقيا، إن الشركة تعاقدت مع مصنعين فى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر للتصنيع بعلامة فيليبس.وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المصنعين ستقوم بتصنيع اللمبات الليد والكشافات الليد، على أن يتم الاستفادة من الخبرات المصري

عمر سالم:

قال المهندس تامر أبو الغار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس لمنطقة أفريقيا، إن الشركة تعاقدت مع مصنعين فى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر للتصنيع بعلامة فيليبس.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المصنعين ستقوم بتصنيع اللمبات الليد والكشافات الليد، على أن يتم الاستفادة من الخبرات المصرية.

وأشار إلى أن المصنعين سيبدأن الإنتاج والتصدير خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أن المكونات الخاصة بالتصنيع وصلت مصر، كمان منتجات فيليبس ستكون بالسوق المصرية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف أبو الغار أن الشركة ستبدء التصدير لدول المغرب والجزائر وكينيا والسودان وتنزانيا وغيرها من الدول.

